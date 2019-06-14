Календарь игр «Лиги Донбасса» среди футбольных команд ЛНР и ДНР

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-14T09:38:06+03:00

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В октябре 2018 года руководители ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин подписали в Донецке договор о создании объединенного чемпионата по футболу «Лига Донбасса». И вот завтра он стартует.

- На сегодняшний день все необходимые регламенты, положения, формы заявок и календарь игр утверждены, – сообщил на брифинге в Луганске министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. - Объединенный чемпионат по футболу среди полупрофессиональных клубов ЛНР и ДНР «Лига Донбасса» начнется 15 июня.

В соревнованиях примут участие восемь команд, по четыре от каждой республики. Команды разделены на подгруппы «А» и «В».

В группе «А» 15 июня на стадионе имени Горюшкина в Свердловске местная команда «Шахтер» будет принимать команду «Бажановец» из Макеевки. «Победа» из Донецка на стадионе «Дончанка» в столице ДНР сразится с луганской командой «Заря-Академия».

В группе «В» на стадионе «Авангард» в Ровеньках встретятся местный «Горняк» и «Ника» из Макеевки. В Донецке в республиканском спорткомплексе «Олимпийский» пройдет игра между донецким «Гвардейцем» и командой «Краснодонуголь» из Краснодона.

Начало всех игр – в 17.00.

Второй тур «Лиги Донбасса» состоится 29 июня. Игры третьего тура запланированы на 13 июля, четвертый тур пройдет 10 августа, пятый – 24 августа, шестой – 7 сентября.

В полуфинале объединенного чемпионата встретятся команды, которые займут первое и второе место в своих группах. Игры назначены на 21 сентября и 5 октября.

Матч за третье место планируется провести 19 октября. Финальный матч состоится 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU