2019-06-14T08:42:53+03:00
Политика

34 жителя ДНР поехали в Ростовскую область для получения российских паспортов

Такие поездки теперь будут ежедневными
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В первой группе счастливчиков – 34 человека. Фото: dan-news.infoВ первой группе счастливчиков – 34 человека. Фото: dan-news.info
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- Сегодня едут 34 человека. Это первая поездка, дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно тем спискам, которые нам предоставляют, - сообщил журналистам начальник Миграционной службы МВД Республики Владимир Краснощёка.

Он также уточнил, что дончане получат паспорта Российской Федерации в село Покровское Ростовской области. А еще озвучил количество принятых в ДНР пакетов документов - более восьми тысяч. Из них 7 500 направлены в Россию.

Также за российскими паспортами сегодня выехала из Луганска группа из тридцати жителей. Пункт выдачи паспортов РФ для луганчан находится в Новошахтинске.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 3 мая в ДНР начали прием заявлений о получении российского гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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