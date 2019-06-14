Удар стихии: в Луганске ливень затопил улицы, ветер валил большие деревья

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-14T08:12:09+03:00

А в ЛНР из-за последствий непогоды без воды остались 11 городов

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Луганск и другие города ЛНР сегодня приходят в себя после удара стихии. Ливень, град и шквалистый ветер обрушились вчера на столицу Республики к концу рабочего дня - около 16.00.

Стихия бушевала более получаса. И успела натворить бед. В ряде районов города из-за обильных осадков оказались залиты водой проезжие части и тротуары улиц, с корнем были выворочены деревья. Так что многим жителям пришлось добираться домой с работы едва ли не вплавь.

- Шла по колено в воде, транспорт не ходил, - рассказала Наталья Павлова. - А перед домом поваленное дерево еще пришлось обходить. Хорошо хоть не на окна оно упало.

Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. Фото: lug-info.com

Грозы, прошедшие на территории ЛНР во второй половине дня 13 июня, привели к сокращению водоснабжения девяти и прекращению водоснабжения двух населенных пунктов Республики. Об этом сообщили в предприятии «Лугансквода».

Были аварийно обесточены водопроводная насосная станция (ВНС) четвертого подъема, повысительные насосные станции (ПНС) «Колхозная» и «Каменнобродская» Луганска, ВНС № 3 Луганска, ВНС № 1 Луганска, Славяносербская и Краснолиманская насосные станции второго подъема, насосная станция третьего подъема Стаханова, насосная станция Западной фильтровальной станции «ЗФС-4» Стаханова.

- Вследствие этого сокращена подача воды потребителям в Луганске, Алчевске, Перевальске, Стаханове, Кировске, Брянке, Зоринске, Артемовске и Славяносербске. Также в связи с обесточиванием Новосветловской насосной станции второго подъема была временно прекращена подача воды на города Свердловск и Молодогвардейск, - сообщили в «Луганскводе».

ИСТОЧНИК KP.RU