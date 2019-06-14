Жители республик Донбасса поехали сегодня за первыми паспортами России

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-14T07:36:29+03:00

Этого счастливого момента в республиках ждали пять лет. Фото: lug-info.com

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- Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск-Новошахтинск, первая группа где-то в количестве 30 человек, - сообщил ЛИЦ министр инфраструктуры и транспорта Республики Владимир Евдохин. - Это пока пробный вариант, в дальнейшем количество будет увеличиваться. Планируется также к этому маршруту добавить маршрут Луганск-Донецк (РФ).

Автобус с жителями Республики отправился от вокзального комплекса, расположенного у железнодорожного вокзала Луганска.

- Согласно распоряжению главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника, организованы регулярные маршруты для централизованной поездки жителей ЛНР для получения российских паспортов и российского гражданства. Оформлена вся необходимая документация, чтобы эти перевозки осуществлялись централизовано с Республиканского вокзального комплекса, - отметил Владимир Евдохин.

Такая же группа жителей ДНР выехала сегодня из столицы Республики.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU