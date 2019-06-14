Погода на день в Луганске: 14 июня жара немного спадет, будет до 27 градусов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-14T07:18:25+03:00

В пятницу в Луганске не будет иссушающего зноя. Фото: Ольга ГРИН/vk.com/lugansk_all_news

Ожидается восточный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

- 14 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 15-17 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 14 июня – 3.41, время захода – 21.05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 24 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU