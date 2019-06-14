2019-06-14T07:07:05+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 14 июня будет до 29 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В пятницу в Донецке не надо будет прятаться в тень от жарыВ пятницу в Донецке не надо будет прятаться в тень от жарыФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Установившаяся в Донбассе жара немного спадет. В пятницу, 14 июня, в Донецке и Донецкой Народной Республике весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +18 до +23 градусов. Днем ожидается 28 — 29 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +28... +21.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном и восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит 3-6 м/с.

Народный прогноз погоды: в этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка — предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение — по нему определяли урожай: красное утро на Устина — красный налив ржи; дождь, пасмурно — урожай на лен и коноплю. Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
34 жителя ДНР поехали в Ростовскую область для получения российских паспортов
Удар стихии: в Луганске ливень затопил улицы, ветер валил большие деревья
Жители республик Донбасса поехали сегодня за первыми паспортами России
Погода на день в Луганске: 14 июня жара немного спадет, будет до 27 градусов
Украинские каратели сожгли в Золотом жилой дом, повредили пять домов, школу и два магазина
Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове
Юлию Чичерину наградили в ЛНР нагрудным знаком «За милосердие»
Центральный Республиканский банк ДНР выпустил памятный знак в честь пятилетия Республики
Игра с бензином и газовой горелкой маленькому жителю Луганска могла стоить жизни
В ООН потребовали восстановить мост у Станицы Луганской и построить дополнительные пункты пропуска
Леонид Пасечник: Основная задача ЛНР – восстановление разрушенных в результате ВСУ предприятий
Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой
Звание «Заслуженный врач ЛНР» получили 10 работников
Завтра выдадут первые 30 российских паспортов жителям республик
Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска
ВСУ продолжают размещать вооружение рядом с жилыми домами
Больше полумиллиона жителей Донбасса воспользовались поездами ДНР
В Луганске спасателям пришлось снимать застрявшего на дереве подростка
В Луганске двое детей сами спаслись из горящего дома до приезда пожарных
К 2020 году в ЛНР поднимут зарплаты бюджетникам на 70 процентов, а пенсии на 52 процента