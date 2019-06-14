Погода на день в Донецке: 14 июня будет до 29 градусов
Установившаяся в Донбассе жара немного спадет. В пятницу, 14 июня, в Донецке и Донецкой Народной Республике весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +18 до +23 градусов. Днем ожидается 28 — 29 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +28... +21.
В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном и восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит 3-6 м/с.
Народный прогноз погоды: в этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка — предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение — по нему определяли урожай: красное утро на Устина — красный налив ржи; дождь, пасмурно — урожай на лен и коноплю. Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.
ИСТОЧНИК KP.RU