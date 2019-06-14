2019-06-14T07:00:56+03:00
Политика

Украинские каратели сожгли в Золотом жилой дом, повредили пять домов, школу и два магазина

Поселок на территории ЛНР обстреляли из орудий БМП и гранатометов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Факты разрушений от обстрела задокументированы и переданы для реакции в международные организации. Фото: СЦККФакты разрушений от обстрела задокументированы и переданы для реакции в международные организации. Фото: СЦКК
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- В очередной раз обращаемся к миссии ОБСЕ с просьбой зафиксировать факт обстрела гражданских объектов и образовательного учреждения в населенном пункте Золотое-5 и оказать давление на киевскую власть: в результате украинской агрессии продолжают страдать ни в чем не повинные мирные жители, - заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 13 июня украинские военные открыли огонь из района населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в поселке Золотое-5 (Михайловка). В результате жилой дом сгорел, школа, пять домов и два магазина повреждены. Обстрел велся из орудий БМП-1, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

- Используя тактику фашистов, украинские каратели открыли прицельный огонь по жилым кварталам, - подчеркнул Яков Осадчий. - Обстрел был осуществлен по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко.

Осадчий также отметил, что гражданская инфраструктура Донбасса уничтожается с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского, по приказу командующего операцией объединенных сил (ООС) генерала Александра Сырского.

В представительстве ЛНР в СЦКК нарисовали схему обстрела Золотое-5. Фото: СЦКК

В представительстве ЛНР в СЦКК нарисовали схему обстрела Золотое-5. Фото: СЦКК

А всего за минувшие сутки киевские силовики пять раз нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Калиново и Фрунзе и села Лозовое.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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