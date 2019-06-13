Леонид Пасечник: Основная задача ЛНР – восстановление разрушенных в результате ВСУ предприятий

СЕГОДНЯ 20:38 2019-06-13T20:38:54+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что основная задача государства - восстановление разрушенных в результате обстрелов со стороны ВСУ предприятий.

- Основная задача на сегодняшний день для нас, я считаю, это восстановление, ремонт, тех разрушенных войной предприятий, запуск и поиск рынков сбыта, - говорит Леонид Иванович. - Самая сложная ситуация – это вывоз продукции, которую мы производим, и ее реализация.

Пасечник отметил, что Республике в этом вопросе помогает Российская Федерация.

- Если бы не они, мы бы жили в полнейшей блокаде и ничего никуда не вывезли, - подчеркнул Глава ЛНР. - Мы в любом случае будем строить, восстанавливать, запускать экономику – это наш выход, и причем делать это будем все вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU