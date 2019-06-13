Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой
В Инстаграме обсуждают видео, на котором бельчонок управляется с зубной щеткой в контактном зоопарке Донецка, где как раз проходил санитарный день. Проводилась генеральная уборка, во время которой он ухватил зубную щетку, чтобы помогать персоналу.
- В санитарный день наши животные нам помогают, - рассказали сотрудники зоопарка под постом с видео. – Убираем вместе с ними.
Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой.
Пользователи социальной сети предположили, что белочке понравился такой гигиенический прибор и она пытается почистить зубы.
- Какая милая! Такое ощущение, что она учится чистить свои зубки, - прокомментировала дончанка Элина.
ИСТОЧНИК KP.RU