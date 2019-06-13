2019-06-13T20:14:23+03:00
Общество

Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой

Животное сняли на камеру в контактном зоопарке Донецка [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: instagram/дворик донецкФото: instagram/дворик донецк
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В Инстаграме обсуждают видео, на котором бельчонок управляется с зубной щеткой в контактном зоопарке Донецка, где как раз проходил санитарный день. Проводилась генеральная уборка, во время которой он ухватил зубную щетку, чтобы помогать персоналу.

- В санитарный день наши животные нам помогают, - рассказали сотрудники зоопарка под постом с видео. – Убираем вместе с ними.

Соцсети удивил чистоплотный бельчонок с зубной щеткой.

Пользователи социальной сети предположили, что белочке понравился такой гигиенический прибор и она пытается почистить зубы.

- Какая милая! Такое ощущение, что она учится чистить свои зубки, - прокомментировала дончанка Элина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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