Игра с бензином и газовой горелкой маленькому жителю Луганска могла стоить жизни
Сегодня днем в Луганске произошел инцидент с 11-летним мальчиком, который решил поиграть с бензином и газовой горелкой. Развлечение закончилось не очень радостно. В итоге мальчик попал в больницу с сильными ожогами ног и головы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Изначально пожарная бригада выехала на место происшествия для того, чтобы потушить воспламенившуюся машину. Но как оказалось дальше ситуация была гораздо сложнее.
— Как удалось выяснить, накануне автомобиль ремонтировали и оставили возле него бутылку с бензином и газовую горелку. На момент загорания родителей дома не было, мальчик оставался со старшей сестрой (около 14 лет). Играя во дворе, стал невольным виновником пожара. Сестра пыталась погасить огонь ведрами с водой, но безуспешно, в испуге стала звонить родне. Вскоре, заметив пожар, сбежались люди и общими усилиями справились с пламенем, — говорится в сообщении.
Правда тушить пришлось не только автомобиль, но еще диван с креслом, которые стояли во дворе, рядом с автомобилем.
Как сообщает пресс-служба, виновник происшествия получил ожоги ног и головы. Сейчас он находится в ожоговом отделении республиканской детской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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