ВСУ продолжают размещать вооружение рядом с жилыми домами

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-13T17:30:02+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Вооруженные силы Украины продолжают размещать вблизи жилых домов вооружение. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

- 12 июня в районе участка разведения сил и средств в населенном пункте Золотое нами зафиксировано прибытие трех БМП и одной зенитной установки ЗУ-23, - говорит офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Прибывшее вооружение и военная техника по команде командиров подразделений 54-й отдельной механизированной бригады было размещено вблизи жилых домов населенного пункта, тем самым подвергая опасности жизни и здоровья мирных жителей.

О размещении вооружения ВСУ в жилмассивах сообщили и в ОБСЕ.

- БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил один зенитный ракетный комплекс (9K35 «Стрела-10»), стоявший между жилых домов в населённом пункте Николаевка (57 км к северу от Донецка), – сказано в отчёте наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU