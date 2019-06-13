В ООН потребовали восстановить мост у Станицы Луганской и построить дополнительные пункты пропуска
Украина и ЛНР должны восстановить мост у Станицы Луганской, а также построить дополнительные пункты пропуска на линии соприкосновения. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве заявила Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.
— Во-первых, стороны должны договориться о ремонте моста в Станице Луганской – единственного пешеходного пункта пропуска на всю Луганскую область. Во-вторых, существует большая необходимость в дополнительных пунктах пропуска-выпуска для того, чтобы один миллион людей, которые каждый месяц пересекают линию соприкосновения, делали это быстрее и более безопасно, — отметила Председатель.
Напомним, что Фиона Фрейзер приезжала в Луганскую Народную Республику в апреле этого года. Тогда она посетила КПВВ Станицу Луганской и сама убедилась, в каком плачевном состоянии находился мост.
Но главная цель этих требований – это упростить перемещение жителей Республики через КПВВ. В особенности для людей пожилого возраста и тех, у кого есть инвалидность.
На данный момент на контрольно пропускном пункте в Станице для них нет никаких условий для комфортного пересечения линии соприкосновения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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