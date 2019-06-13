13 Июнь 23:18 2019-06-13T23:18:34+03:00

Об этом сообщили в горадминистрации [видео]

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Полиция Стаханово возбудила уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир». Об этом сообщили в мэрии.

– Это беда для всего города. Это часть истории, - говорит глава городской администрации Сергей Жевлаков. - Столько лет простоял кинотеатр, чтобы в нынешнее время кто-то совершил преступление и был совершён поджог. Здесь нет никаких замыканий проводки. Это поджог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/714562" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове.

Возгорание стахановского кинотеатра «Мир» началось вечером 7 июня. Быстро потушить очаг не удалось.

- Тушение здания осложнялось сильными порывами ветра, - сообщали спасатели.

Спасатели смогли ликвидировать пожар утром 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU