2019-06-13T23:18:34+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове

Об этом сообщили в горадминистрации [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/СтахановФото: youtube.com/Стаханов
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Полиция Стаханово возбудила уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир». Об этом сообщили в мэрии.

– Это беда для всего города. Это часть истории, - говорит глава городской администрации Сергей Жевлаков. - Столько лет простоял кинотеатр, чтобы в нынешнее время кто-то совершил преступление и был совершён поджог. Здесь нет никаких замыканий проводки. Это поджог.

Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове.

Возгорание стахановского кинотеатра «Мир» началось вечером 7 июня. Быстро потушить очаг не удалось.

- Тушение здания осложнялось сильными порывами ветра, - сообщали спасатели.

Спасатели смогли ликвидировать пожар утром 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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