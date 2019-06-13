Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове
Полиция Стаханово возбудила уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир». Об этом сообщили в мэрии.
– Это беда для всего города. Это часть истории, - говорит глава городской администрации Сергей Жевлаков. - Столько лет простоял кинотеатр, чтобы в нынешнее время кто-то совершил преступление и был совершён поджог. Здесь нет никаких замыканий проводки. Это поджог.
Возбуждено уголовное дело по факту поджога кинотеатра «Мир» в Стаханове.
Возгорание стахановского кинотеатра «Мир» началось вечером 7 июня. Быстро потушить очаг не удалось.
- Тушение здания осложнялось сильными порывами ветра, - сообщали спасатели.
Спасатели смогли ликвидировать пожар утром 9 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU