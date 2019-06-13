Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-13T18:44:51+03:00

Тем временем ВСУ на линии соприкосновения с ДНР уже неделю ищут сбежавшего наводчика из 35-й бригады. Фото: ru.espreso.tv

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Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков. Теперь они считаются дезертирами. Об этом сегодня на брифинге заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В 14-й бригаде ВСУ отмечается нежелание личного состава проходить службу в зоне проведения карательной операции, в результате чего имеют место факты совершения военнослужащими самовольного оставления части и не прибытия из отпусков. Так, на сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части и 22 не вернулись из отпусков, — говорится в заявлении.

Также Иван Филипоненко добавил, что дезертиры есть не только в 14-й бригаде. Так, на днях из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбежал военнослужащий, прихватив с собой оружие и боеприпасы.

В заявлении говорится, что он не смог выдержать унижения и давление со стороны командования бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU