2019-06-13T14:26:12+03:00
Общество

В Луганске спасателям пришлось снимать застрявшего на дереве подростка

Парень находился на уровне второго этажа многоэтажки
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МЧС ЛНРФото: МЧС ЛНР
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В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуация Луганской Народной Республики сообщили о спасении застрявшего на дереве подростка.

- В Луганске в квартале Волкова молодой парень залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься, - говорится в сообщении.

Подросток не смог спуститься с высоты, потому что обломалось несколько нижних веток и он остался на высоте второго этажа. Парень принял правильное решение – не стал прыгать, а начал звать на помощь.

- Спасатели МЧС с помощью лестницы помогли подростку спуститься вниз, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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