В Луганске спасателям пришлось снимать застрявшего на дереве подростка
Парень находился на уровне второго этажа многоэтажки
Фото: МЧС ЛНР
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В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуация Луганской Народной Республики сообщили о спасении застрявшего на дереве подростка.
- В Луганске в квартале Волкова молодой парень залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься, - говорится в сообщении.
Подросток не смог спуститься с высоты, потому что обломалось несколько нижних веток и он остался на высоте второго этажа. Парень принял правильное решение – не стал прыгать, а начал звать на помощь.
- Спасатели МЧС с помощью лестницы помогли подростку спуститься вниз, - рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU