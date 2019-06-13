2019-06-13T13:39:28+03:00
Политика

К 2020 году в ЛНР поднимут зарплаты бюджетникам на 70 процентов, а пенсии на 52 процента

Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: centro-pol.ruФото: centro-pol.ru
Изменить размер текста:

С первого июля нынешнего года в Луганской Народной Республике повысят заработные платы бюджетников и государственных служащих, а также увеличат размер пенсий. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих увеличатся на 35 процентов, а пенсии - на четверть, то есть, на 25 процентов, - сказал Леонид Иванович.

По словам Пасечника зарплаты станут больше у ряда категорий сотрудников силовых структур и повысятся социальные пособия и страховые выплаты.

- С января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих дополнительно увеличатся на 35 процентов, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70 процентов. В этот же период произойдет повышение пенсий на 27 процентов, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52 процента, - сообщил Глава Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше полумиллиона жителей Донбасса воспользовались поездами ДНР
В Луганске спасателям пришлось снимать застрявшего на дереве подростка
В Луганске двое детей сами спаслись из горящего дома до приезда пожарных
Начальник Генштаба ВСУ: прекращать огонь в Донбассе приказа не было
До конца года все автомобилисты ЛНР должны пройти перерегистрацию машин
Денис Пушилин: Зарплаты и пенсии в ДНР вскоре значительно вырастут
В реке Луганска нашли оружие и боеприпасы
Обстрелы ДНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Республики ранним утром
Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ выпустили 5 мин и 44 гранаты
Эдуард Басурин: США превращают Украину в колонию для хранения опасных ядерных отходов
Самый большой в мире паспорт РФ развернули в Луганске
Националистка пообещала научить дончан любить Бандеру
Басурин опроверг заявления ВСУ о продвижении вглубь Марьинки
Юлия Чичерина представила новый клип "Его Оплот"
Шествие в честь Дня России прошло по главной улице Донецка
Второе прямое попадание в жилой дом в Зайцево за день. Хозяйка чудом не пострадала
Названы имена командиров, которые отдавали приказы расстреливать ДНР
В ДНР обсудили механизм поиска пропавших без вести
Украинских боевиков травят контрафактными продуктами
Иван Приходько: На севере Горловки в Зайцево горит дом
Последний житель улицы Брусилова покинул Зайцево
В ДНР повышается рождаемость
Движение транспорта в центре Донецка будет ограничено