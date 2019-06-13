К 2020 году в ЛНР поднимут зарплаты бюджетникам на 70 процентов, а пенсии на 52 процента
С первого июля нынешнего года в Луганской Народной Республике повысят заработные платы бюджетников и государственных служащих, а также увеличат размер пенсий. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих увеличатся на 35 процентов, а пенсии - на четверть, то есть, на 25 процентов, - сказал Леонид Иванович.
По словам Пасечника зарплаты станут больше у ряда категорий сотрудников силовых структур и повысятся социальные пособия и страховые выплаты.
- С января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих дополнительно увеличатся на 35 процентов, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70 процентов. В этот же период произойдет повышение пенсий на 27 процентов, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52 процента, - сообщил Глава Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU