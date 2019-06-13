2019-06-13T13:26:52+03:00
Политика

Начальник Генштаба ВСУ: прекращать огонь в Донбассе приказа не было

По словам Руслана Хомчака обстрелы будут продолжаться
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: obozrevatel.comФото: obozrevatel.com
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что приказа прекратить огонь в Донбассе ни от кого не поступало.

- Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода — взводом, командир роты – ротой, - сказал он.

По словам Хомчака такой приказ никто давать и не будет, а это значит, что обстрелы Донбасса продолжатся.

- Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут, - заявил начальник Генштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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