В Луганске двое детей сами спаслись из горящего дома до приезда пожарных

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-13T14:17:43+03:00

Изначально соседи и родитель детей пытались сами устранить пожар, но им это не удалось, и только после этого они вызвали пожарную службу. Фото: nation-news.ru

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12 июня в Луганске на улице Рабкоровской загорелся жилой домой, в котором в этот момент находились несовершеннолетние дети. Из-за огня и сильного дыма они не смогли выйти через входную дверь. Но дети не запаниковали и смогли найти другой путь спасения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— По прибытию на место происшествия пожарные наблюдали открытое горение крыши и сильное задымление. Людей в доме не было. Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил крышу, электросчетчик, мебель, стены, потолок в одной комнате. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, — говорится в сообщении.

После того, как опасность миновала, местные жители рассказали пожарным, что в квартире находились дети: девочка 11-ти лет и мальчик семи лет. В этот день они остались дома одни без присмотра старших.

— Девочка решила разогреть обед на кухне в микроволновой печи. Позже ребенок услышал запах гари, через время начал мигать свет. Дети решили сразу же выйти на улицу, но не смогли: в коридоре уже полыхал счетчик. Тогда дети забежали в спальню, открыли окно и выскочили на свежий воздух, — рассказали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU