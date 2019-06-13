СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-13T10:58:47+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР

Изменить размер текста: A A

В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что в районе гаражного кооператива «Заречный», который расположен возле реки Ольховая, нашли оружие и боеприпасы.

Полицейские рассказали, что со дна реки были подняты: гранатомёт РПГ-22; гранатомёт РПГ-26; две гранаты Ф-1; две гранаты РГД-5; четыре гранаты РГ-42; дымовую гранату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/714465" frameborder="0"></iframe> В реке Луганска нашли оружие и боеприпасы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Луганске расчищают реки

Уже ликвидировано девяносто процентов заторов

В Луганске идут работы по расчистке рек Лугань и Ольховая. Сотрудники аварийно-спасательной службы расчищают заторы, которые образовались зимой. На сегодняшний день уже ликвидировано 33 из 37 (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU