2019-06-13T10:58:47+03:00
Политика

В реке Луганска нашли оружие и боеприпасы

Об этом сообщили в МВД ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что в районе гаражного кооператива «Заречный», который расположен возле реки Ольховая, нашли оружие и боеприпасы.

Полицейские рассказали, что со дна реки были подняты: гранатомёт РПГ-22; гранатомёт РПГ-26; две гранаты Ф-1; две гранаты РГД-5; четыре гранаты РГ-42; дымовую гранату.

В реке Луганска нашли оружие и боеприпасы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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