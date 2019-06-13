В реке Луганска нашли оружие и боеприпасы
В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что в районе гаражного кооператива «Заречный», который расположен возле реки Ольховая, нашли оружие и боеприпасы.
Полицейские рассказали, что со дна реки были подняты: гранатомёт РПГ-22; гранатомёт РПГ-26; две гранаты Ф-1; две гранаты РГД-5; четыре гранаты РГ-42; дымовую гранату.
В реке Луганска нашли оружие и боеприпасы.
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