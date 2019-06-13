2019-06-13T10:47:01+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Республики ранним утром

Об этом сообщило Представительство ДНР в СЦКК
Екатерина Сорока
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12 июня около десяти часов вечера в Дзержинск прилетело четыре гранаты. Фото: youtube.com12 июня около десяти часов вечера в Дзержинск прилетело четыре гранаты. Фото: youtube.com
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Ранним утром украинские силовики дважды открыли огонь из крупнокалиберных минометов по населенным пунктам Республики. Об этом сообщило сегодня днем Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.

— 13 июня после трех часов ночи зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: с шести часов утра, на протяжении получаса боевики обстреливали населенный пункт Докучаевск. Через десять минут после первого выпущенного снаряда в населенный пункт Ленинское также начали прилетать мины. Продлился обстрел в Ленинском до 6.40 часов утра, — говорится в сообщении представительства.

Сотрудниками Представительства ДНР в СЦКК было установлено, что сначала боевики открыли огонь из района села Новотроитское. Всего они выпустили 20 снарядов калибром 152 миллиметров.

Через десять минут после начала обстрела боевики из села Водяное решили последовать примеру сослуживцев. И также ранним утром начали обстреливать мирных жителей Донбасса. Всего они успели выпустить две мины из миномета калибром 120 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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