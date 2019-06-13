2019-06-13T10:13:06+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ выпустили 5 мин и 44 гранаты

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК
Екатерина Сорока
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Про обстрелы и боеприпасы было сказано в ежедневной сводке нарушений ВСУ за сутки 12 июня. Фото: rusvesna.suПро обстрелы и боеприпасы было сказано в ежедневной сводке нарушений ВСУ за сутки 12 июня. Фото: rusvesna.su
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За прошедшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. В сторону Республики они выпустили пять мин и 44 гранаты. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации огня.

- Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с направления населенных пунктов Золотое-4 и Луганское. Оттуда Украинские формирования открыли огонь по территории Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении представительства.

Как сообщают в СЦКК, под обстрел попали населенные пункты в западной части Республики.

- Вооруженные формирования Украины применили следующее вооружение: минометы калибра 82 миллиметров (пять мин) и автоматические станковые гранатометы АГС-17 (44 гранаты). Боеприпасы были выпущены в район населенных пунктов: Золотое-5, Нижнее Лозовое, - добавили в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших среди мирных жителей на данный момент уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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