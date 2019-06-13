Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ выпустили 5 мин и 44 гранаты
За прошедшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. В сторону Республики они выпустили пять мин и 44 гранаты. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации огня.
- Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с направления населенных пунктов Золотое-4 и Луганское. Оттуда Украинские формирования открыли огонь по территории Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении представительства.
Как сообщают в СЦКК, под обстрел попали населенные пункты в западной части Республики.
- Вооруженные формирования Украины применили следующее вооружение: минометы калибра 82 миллиметров (пять мин) и автоматические станковые гранатометы АГС-17 (44 гранаты). Боеприпасы были выпущены в район населенных пунктов: Золотое-5, Нижнее Лозовое, - добавили в сообщении.
Информация о повреждениях и пострадавших среди мирных жителей на данный момент уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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