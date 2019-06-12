Националистка пообещала научить дончан любить Бандеру

СЕГОДНЯ 21:07 2019-06-12T21:07:17+03:00

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Кто только не изощрялся в высказываниях на тему Донбасса. Вот и еще одна созрела. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, которые не покинули Донбасс в первые годы войны, являются людьми с низким интеллектом и легко поддадутся любой пропаганде, в том числе украинской. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы националистов Виноградова.

- На Донбассе давно, задолго до конфликта, велась работа над тем, чтобы создать такой ватный ареал обитания людей. Соответственно, люди, в частности, не слишком интеллектуальные или люди, которые поддаются. Я не считаю, что есть люди и недочеловеки. Я считаю, есть много высокоинтеллектуальных людей, которые выехали из Донбасса в первые дни войны, потому что у них хватило интеллекта понять, что на территории, где началась война, они не смогут ни бизнес делать, ни заниматься своими делами, ни работать, - заявила она. - А те, кто там остаётся, это люди, которые хорошо поддались пропаганде, они поддадутся любой пропаганде. Если, грубо говоря, положить ещё десять лет там на пропаганду украинизма, то, поверьте мне, будет точно такая же реакция у людей, только в украинскую сторону.

Думаю, дончане куда быстрее научили бы эту барышню любить Родину и Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU