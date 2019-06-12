Басурин опроверг заявления ВСУ о продвижении вглубь Марьинки

СЕГОДНЯ 20:12 2019-06-12T20:12:52+03:00

Украина не впервые выдает желаемое за действительное. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

При этом интенсивность обстрелов со стороны Украины действительно возросла

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Заявление Киева о захвате украинскими войсками территорий к западу от Донецка не соответствует действительности. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет, — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул также, что военнослужащие Народной милиции Республики продолжают занимать свои позиции.

Ранее сегодня украинская сторона заявила, что боевики Киева якобы заняли новые позиции, продвинувшись вглубь города Марьинка, расположенного к западу от столицы ДНР.

Военная обстановка на линии соприкосновения усложняется. Особенно достается от ВСУ на горловском и мариупольском направлениях. В ДНР знают - кто отдает приказы стрелять по Республике.

Обстрелы территории ДНР в минувшие сутки велись по приказам трех командиров бригад армии Киева. Об этом 12 июня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- На горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Андрея Полякова вели огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия по поселкам Доломитное, шахты имени Изотова и Зайцево.

ИСТОЧНИК KP.RU