2019-06-12T17:06:06+03:00
Политика

Украинских боевиков травят контрафактными продуктами

Массовые случаи отравления в ВСУ выявила комиссия
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Педикулез и понос в сильнейшей армии Европы. Фото: novorosinform.orgПедикулез и понос в сильнейшей армии Европы. Фото: novorosinform.org
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Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ в зоне проведения так называемой «операции Объединенных сил» («ООС») педикулез и кишечную палочку. А также поставку контрафактного продовольствия в одну из задействованных в операции бригад ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В связи участившимися случаями отравления личного состава в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду прибыла комиссия продовольственной службы штаба «ООС». Внезапная проверка выявила, что военнослужащих бригады кормят контрафактными продуктами неизвестного происхождения, а продукты, поставляемые министерством обороны на складах соединения, отсутствуют, — рассказал он.

По его словам, также отмечено неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние в местах приема пищи и хранения продуктов.

-По фактам выявленных нарушений проводятся разбирательства с командным составом, также материалы переданы в военную службу правопорядка для установления виновных в хищении материальных средств, — сообщил офицер пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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