Названы имена командиров, которые отдавали приказы расстреливать ДНР
Военная обстановка на линии соприкосновения усложняется. Особенно достается от ВСУ на горловском и мариупольском направлениях. В ДНР знают - кто отдает приказы стрелять по Республике.
Обстрелы территории ДНР в минувшие сутки велись по приказам трех командиров бригад армии Киева. Об этом 12 июня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- На горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Андрея Полякова вели огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия по поселкам Доломитное, шахты имени Изотова и Зайцево».
На донецком и мариупольском направлениях обстрелы велись по приказам командиров 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Брыжинского и 36-й бригады морской пехоты Андрея Гнатова. Под обстрелами оказались: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Минеральное, Саханка.
Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников, — заявил Эдуард Басурин.
Тем временем, эксперты отмечают, что новый "президент мира" все больше повторяет риторику Порошенко, развязавшего войну на Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU