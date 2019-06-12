Названы имена командиров, которые отдавали приказы расстреливать ДНР

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-12T17:33:30+03:00

Обстрелы территории ДНР в минувшие сутки велись по приказам трех командиров бригад армии Киева. ФОТО: miaistok.su

Об этом сообщил Эдуард Басурин

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Военная обстановка на линии соприкосновения усложняется. Особенно достается от ВСУ на горловском и мариупольском направлениях. В ДНР знают - кто отдает приказы стрелять по Республике.

Обстрелы территории ДНР в минувшие сутки велись по приказам трех командиров бригад армии Киева. Об этом 12 июня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- На горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Андрея Полякова вели огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия по поселкам Доломитное, шахты имени Изотова и Зайцево».

На донецком и мариупольском направлениях обстрелы велись по приказам командиров 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Брыжинского и 36-й бригады морской пехоты Андрея Гнатова. Под обстрелами оказались: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Минеральное, Саханка.

Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников, — заявил Эдуард Басурин.

Тем временем, эксперты отмечают, что новый "президент мира" все больше повторяет риторику Порошенко, развязавшего войну на Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU