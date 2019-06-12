Иван Приходько: На севере Горловки в Зайцево горит дом

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-12T15:35:16+03:00

Каждый день приносит Донбассу все новые разрушения. Фото: novorosinform.org

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Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В поселке Зайцево по адресу: улица Обручева, 6 в результате прямого попадания снаряда со стороны ВСУ горит дом», – отметил Приходько.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.

До этого мы сообщали, что в начале июня свой дом на крайней улице (Брусилова) в Зайцево покинул последний житель - знаменитый дядя Сеня. От Брусилова всего в 400 метрах находятся позиции ВСУ — на следующей улице. Там-то точно видят, куда стреляют. И в этот раз тоже видели. ВСУ подожгли несколько домов на Брусилова, среди них и дом Дяди Сени. Стреляли бронебойно-зажигательными, корректировали с беспилотника — и всё это против одного невооруженного мужчины, дяди Сени.

ИСТОЧНИК KP.RU