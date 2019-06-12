2019-06-12T14:15:34+03:00
Политика

Последний житель улицы Брусилова покинул Зайцево

Легендарный дядя Сеня оставил свой дом на передовой в 400 метрах от позиций украинских боевиков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Спасатели больше не выезжают на крайнюю улицу села. Фото: ДАНСпасатели больше не выезжают на крайнюю улицу села. Фото: ДАН
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Последний мирный житель поселка Зайцево на улице Брусилова покинул свой дом. Им стал знаменитый Дядя Сеня — символ донбасского мужества.

От Брусилова всего в 400 метрах находятся позиции ВСУ — на следующей улице. Там-то точно видят, куда стреляют. И в этот раз тоже видели. ВСУ подожгли несколько домов на Брусилова, среди них и дом Дяди Сени. Стреляли бронебойно-зажигательными, корректировали с беспилотника — и всё это против одного невооруженного мужчины, дяди Сени.

Спасатели сюда больше не рискуют ездить. Да и мы с ними полностью солидарны — большая красная машина сразу становится хорошей мишенью. Уже не раз наши спасатели попадали под шквальный огонь со всех калибров. Теперь, после возгораний домов на этих улицах, военнослужащие ДНР борются с огнем своими силами. А Дядя Сеня теперь живет в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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