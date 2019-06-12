2019-06-12T12:44:52+03:00
Общество

Движение транспорта в центре Донецка будет ограничено

Это связано с празднованием Дня России
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В центре Донецка пройдут торжества в честь Дня России. Фото: ДАНВ центре Донецка пройдут торжества в честь Дня России. Фото: ДАН
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Движение всех видов транспорта в центральной части Донецка ограничено сегодня с полудня в связи с празднованием Дня России.

- В связи с проведением мероприятий «С Россией в сердце» в столице Республики с 12:00 до окончания торжеств ограничено движение всех видов транспорта, в том числе муниципального общественного, — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Уточняется, что временный запрет коснется участков дорожной сети по улице Артема от проспекта Богдана Хмельницкого до проспекта 25-летия РККА и по улице Постышева между проспектами Комсомольский и Театральный.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее продумать альтернативный маршрут движения в объезд центральной части города и не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети, — добавили в МВД.

Как мы сообщали ранее, сегодня в Донецке пройдут массовые мероприятия ко Дню России.

В 16:30 по центральным улицам пройдет праздничное шествие «Наш выбор – Россия». Будут работать полевые кухни, а детишкам сделают аквагрим.

Затем в 17:00 начнется концерт ведущих творческих коллективов республики, после чего с 18:00 перед дончанами выступят артисты из России — гpуппa «Челcи», Жacмин и Aлекcaндр Буйнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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