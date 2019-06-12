Откроем неизвестный Донецк: Республиканский краеведческий музей предлагает пешеходные экскурсии по городу

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-12T12:22:08+03:00

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Часто мы привыкаем к тому, что нас окружает и даже не догадываемся, сколько интересного таит такой знакомый с детства город. Донецкий республиканский краеведческий музей решил это исправить и предлагает всем нам совершить пешеходные экскурсии по столице Донецкой Народной Республики.

В ходе экскурсии сотрудники музея познакомят нас со многими уголками и достопримечательностями, милыми сердцу каждого дончанина; расскажут о многих интересных фактах из истории нашего города и помогут по-новому взглянуть даже на привычные местным жителям места.

С ними вы посетите парк Ленинского комсомола, включая смотровую площадку военной техники и скульптурные композиции на территории парка; площадь имени Ленина, парк кованых фигур; памятник Джону Юзу, стадион «Донбасс Арена», поближе познакомитесь с Донецкой филармонией, оперным и драматическим театрами. Отдельная часть экскурсии посвящена знакомству с исторической, «юзовской» частью Донецка и её ключевыми объектами, среди которых дом Кроля, театр братьев Тудоровских, коммерческое училище, Братская школа.

С помощью экскурсоводов «машина времени» нам обеспечена! Экскурсии проводятся для групп численностью до 15 человек. Заказ экскурсий и справки по телефону: (071) 314-01-10

ИСТОЧНИК KP.RU