Лига Донбасса 2019 по футболу стартует 15 июня

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-12T11:10:28+03:00

Уже определены игры команд из ДНР и ЛНР

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В субботу, 15 июня, в Донецке стартует первый тур объединенного турнира по футболу Лиги Донбасса 2019 с участием команд Донецкой и Луганской Народных Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма.

В 17:00 на стадионе «Дончанка» (Текстильщиков, 5а), донецкая команда «Победа» принимает сборную из Луганска – «Заря-Академия».

В 18:00 на РСК «Олимпийский» команда «Гвардеец» из Донецка проведет матч со сборной «Краснодоуголь» из Луганска.

Участники турнира разбиты на две группы, по две команды от каждой из Республик.

В группе «А» Лиги Донбасса по футболу: «Шахтер» (Свердловск, ЛНР), «Бажановец» (Макеевка, ДНР), «Победа» (Донецк, ДНР), «Заря-Академия» (Луганск, ЛНР).

В группе «Б» чемпионата: «Гвардеец» (Донецк, ДНР), «Краснодонуголь» (Краснодон, ЛНР), «Горняк» (Ровеньки, ЛНР), «Ника» (Макеевка, ДНР).

- Обязательно пойду на матчи, - говорит "КП" болельщик Валерий. - Наших ребят нужно поддерживать. У нас хорошие футбольные традиции, и скоро матчи будут при полных трибунах!

ИСТОЧНИК KP.RU