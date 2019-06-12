2019-06-12T10:29:52+03:00
Политика

"Во имя Зеленского по сепаратистам огонь!"- донецкий политолог об усилении обстрелов

Только за последние сутки на территорию ДНР легло почти 400 боеприпасов
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Только за последние сутки на территорию ДНР легло почти 400 боеприпасов. ФОТО: ВКонтактеТолько за последние сутки на территорию ДНР легло почти 400 боеприпасов. ФОТО: ВКонтакте
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Только за последние сутки в зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Горловка (пос. ш-ты им. Изотова), Доломитное, Зайцево, Васильевка, Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Саханка.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано - сообщает представительство ДНР в СЦКК..

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 367 единиц.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 220 единиц.

- Это сейчас действует так называемое всеобъемлющее, и еще масса эпитетов, "весеннее" перемирие, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Но стреляют все громче и чаще. Стратегические направления ВСУ - север Республики и юг. Очередной "президент мира" на самом деле - Порошенко №2. Это во имя Зеленского сейчас вояки открывают огонь по мирным гражданам, которых они считают сепаратистами. Напряжение будет только нарастать, если политики не дадут соответствующий приказ военным. Но все заигрывают с радикалами. Поэтому война продолжится еще неизвестно насколько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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