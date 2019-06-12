Эмиль Фисталь: В Донецке издадут учебник по лечению боевых травм

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-12T09:58:28+03:00

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Война диктует свои требования. Все сферы жизни Донецка так или иначе подчинены ей. И медицина в том числе. Учебник по хирургическому лечению различных боевых травм планируют представить в ближайшее время сотрудники Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. Об этом в своей речи на торжествах по случаю 90-летнего юбилея учреждения в Донецке заявил директор ИНВХ, всемирно известный врач Эмиль Фисталь.

- С началом войны мы стали лечить пострадавших от боевых травм, а также делать доклады, преподавать по этой тематике, публикуя статьи и учебные пособия, планировать диссертации. Сейчас готовим к публикации учебник по этой теме, – сказал Фисталь.

Эмиль Яковлевич добавил, что в книге будут представлены разделы по всем направлениям хирургии – общая, нейрохирургия, сосудистая, пластическая хирургия и прочее. Издание учебника запланировано на сентябрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU