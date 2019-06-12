2019-06-12T09:36:00+03:00
Общество

Денис Пушилин: Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с Днем России
Поделиться:
Глава ДНР поблагодарил Россию за помощь РеспубликеГлава ДНР поблагодарил Россию за помощь РеспубликеФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил граждан Республики с Днем России.

В поздравлении сказано:

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с важнейшим праздником – Днем России!

Граждане Донецкой Народной Республики разделяют с россиянами любовь к Великой Родине, чувствуют духовную близость и единство. Для нас очень важно сохранение Русского мира. Мы убеждены, что Россия – величайшая держава, объединяющая в себе многочисленные народы и культуры. Она по праву занимает лидирующие позиции на политической карте мира, и ее международный авторитет неуклонно растет.

Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики. Мы благодарны Российской Федерации за помощь, сотрудничество, расширяющиеся интеграционные процессы. Мы ценим это, наше культурное, гуманитарное, экономическое взаимодействие дает нам основания для уверенности в завтрашнем дне.

Желаю всем мира, добра и процветания!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лига Донбасса 2019 по футболу стартует 15 июня
"Во имя Зеленского по сепаратистам огонь!"- донецкий политолог об усилении обстрелов
Эмиль Фисталь: В Донецке издадут учебник по лечению боевых травм
Стандартизация в ДНР будет по российскому образцу
День России в Донецке: что ждет дончан на празднике
В Донецке 12 июня начнется Кубок ДНР по плаванию
Боевики ВСУ в Донбассе терроризируют мирных жителей ЛНР
На КПВВ Станица Луганская от жары и задержек в очереди умер пожилой мужчина
В ЛНР открыли дополнительные подразделения для приема документов на получение паспорта РФ
Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за госизмену
Луганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки»
Театральная мистерия о Средневековье "Кармина Бурана" ждет дончан в июле
Боевики ВСУ в Донбассе третий день не могут найти дезертира
В Луганске спасатели сняли с крыши подстанции мальчишку, забравшегося туда за футбольным мячом
Новоприбывшие в Донбасс боевики ВСУ пишут жалобы на своего командира
В Луганске организовали книжную выставку «О России с любовью»
В ЛНР запретили въезжать в леса на автомобилях