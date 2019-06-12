Денис Пушилин: Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил граждан Республики с Днем России.
В поздравлении сказано:
"Дорогие друзья! Поздравляю всех с важнейшим праздником – Днем России!
Граждане Донецкой Народной Республики разделяют с россиянами любовь к Великой Родине, чувствуют духовную близость и единство. Для нас очень важно сохранение Русского мира. Мы убеждены, что Россия – величайшая держава, объединяющая в себе многочисленные народы и культуры. Она по праву занимает лидирующие позиции на политической карте мира, и ее международный авторитет неуклонно растет.
Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики. Мы благодарны Российской Федерации за помощь, сотрудничество, расширяющиеся интеграционные процессы. Мы ценим это, наше культурное, гуманитарное, экономическое взаимодействие дает нам основания для уверенности в завтрашнем дне.
Желаю всем мира, добра и процветания!"
ИСТОЧНИК KP.RU