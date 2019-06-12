Денис Пушилин: Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-12T09:36:00+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил граждан Республики с Днем России.

В поздравлении сказано:

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с важнейшим праздником – Днем России!

Граждане Донецкой Народной Республики разделяют с россиянами любовь к Великой Родине, чувствуют духовную близость и единство. Для нас очень важно сохранение Русского мира. Мы убеждены, что Россия – величайшая держава, объединяющая в себе многочисленные народы и культуры. Она по праву занимает лидирующие позиции на политической карте мира, и ее международный авторитет неуклонно растет.

Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики. Мы благодарны Российской Федерации за помощь, сотрудничество, расширяющиеся интеграционные процессы. Мы ценим это, наше культурное, гуманитарное, экономическое взаимодействие дает нам основания для уверенности в завтрашнем дне.

Желаю всем мира, добра и процветания!"

ИСТОЧНИК KP.RU