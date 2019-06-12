Стандартизация в ДНР будет по российскому образцу
Заседание комитета Народного Совета ДНР по промышленности и торговле прошло в Донецке. В ходе обсуждения рассматривались правовые аспекты стандартизации и технического регулирования в ДНР.
Генеральный директор государственного предприятия «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» Матвиенко обратилась к депутатам с просьбой создать законодательную базу государственной системы стандартизации.
- Необходимо создание государственной системы стандартизации, где во главу угла ставится принцип соответствия стандарту. Выбирая стандарт при производстве своей продукции, производитель отвечает за те качественные показатели, которые внесены в стандарт, — сказала она.
Еще одним предложением по изменению в законодательстве стал проект закона о внесении изменений в закон ДНР о безопасности и качестве пищевой продукции. В частности, предлагается изменить порядок ее маркировки в сторону упрощения: информация о качественных характеристиках продукции будет приводиться не на каждую единицу товара, а на партию.
ИСТОЧНИК KP.RU