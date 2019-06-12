2019-06-12T09:02:17+03:00
Экономика

Стандартизация в ДНР будет по российскому образцу

А основой послужит действующий российский закон о стандартизации
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это еще один шаг к интеграции с РФ. Фото: novorosinform.orgЭто еще один шаг к интеграции с РФ. Фото: novorosinform.org
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Заседание комитета Народного Совета ДНР по промышленности и торговле прошло в Донецке. В ходе обсуждения рассматривались правовые аспекты стандартизации и технического регулирования в ДНР.

Генеральный директор государственного предприятия «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» Матвиенко обратилась к депутатам с просьбой создать законодательную базу государственной системы стандартизации.

- Необходимо создание государственной системы стандартизации, где во главу угла ставится принцип соответствия стандарту. Выбирая стандарт при производстве своей продукции, производитель отвечает за те качественные показатели, которые внесены в стандарт, — сказала она.

Еще одним предложением по изменению в законодательстве стал проект закона о внесении изменений в закон ДНР о безопасности и качестве пищевой продукции. В частности, предлагается изменить порядок ее маркировки в сторону упрощения: информация о качественных характеристиках продукции будет приводиться не на каждую единицу товара, а на партию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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