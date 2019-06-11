В Донецке 12 июня начнется Кубок ДНР по плаванию
С 12 по 14 июня в Донецке в плавательном бассейне спортивного комплекса «Петровский» пройдёт открытый Кубок Донецкой Народной Республики по плаванию среди сборных команд городов и районов. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
- В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Донецка, Докучаевска, Горловки, Харцызска, Макеевки. Также за Кубок будут бороться спортсмены из Российской Федерации и Луганской Народной Республики, - рассказали в Минспорта.
Соревнования пройдут по адресу: Петровский район, улица Архитекторов 2В, СК «Петровский».
Открытие - в 11.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU