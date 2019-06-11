2019-06-11T21:28:45+03:00
Спорт

В Донецке 12 июня начнется Кубок ДНР по плаванию

Он будет проходить в плавательном бассейне спорткомплекса «Петровский»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке состоится Кубок ДНР по плаванию. Фото: минспорт.русВ Донецке состоится Кубок ДНР по плаванию. Фото: минспорт.рус
Изменить размер текста:

С 12 по 14 июня в Донецке в плавательном бассейне спортивного комплекса «Петровский» пройдёт открытый Кубок Донецкой Народной Республики по плаванию среди сборных команд городов и районов. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Донецка, Докучаевска, Горловки, Харцызска, Макеевки. Также за Кубок будут бороться спортсмены из Российской Федерации и Луганской Народной Республики, - рассказали в Минспорта.

Соревнования пройдут по адресу: Петровский район, улица Архитекторов 2В, СК «Петровский».

Открытие - в 11.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики ВСУ в Донбассе терроризируют мирных жителей ЛНР
На КПВВ Станица Луганская от жары и задержек в очереди умер пожилой мужчина
В ЛНР открыли дополнительные подразделения для приема документов на получение паспорта РФ
Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за госизмену
Луганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки»
Театральная мистерия о Средневековье "Кармина Бурана" ждет дончан в июле
Боевики ВСУ в Донбассе третий день не могут найти дезертира
В Луганске спасатели сняли с крыши подстанции мальчишку, забравшегося туда за футбольным мячом
Новоприбывшие в Донбасс боевики ВСУ пишут жалобы на своего командира
В Луганске организовали книжную выставку «О России с любовью»
В ЛНР запретили въезжать в леса на автомобилях