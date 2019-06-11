Боевики ВСУ в Донбассе терроризируют мирных жителей ЛНР

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-11T19:57:35+03:00

Замена бригад произошла и в первом батальоне 74-й бригады. На ее место пришли морпехи из 36-й бригады. Фото: gorlovka-news.su

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В Управление Народной милиции ЛНР продолжают поступать жалобы мирных жителей на поведение боевиков ВСУ. На днях в селе Нижнетеплое пьяные силовики решили прокатиться на БМП. В итоге они не справились с управлением и врезались в жилой дом.

— В районе населенного пункта Нижнетеплое двое военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигаясь на БМП не справились с управлением и врезались в частный жилой дом частично его разрушив, — говорится в заявлении офицера пресс-службы УНМ ЛНР Ивана Филипоненко.

Теперь в этой бригаде находится комиссия военной службы, которая должна навести порядок в рядах ВСУ.

Однако это не единственное подразделение, нуждающиеся в улучшении дисциплины. Новоприбывшая в зону «ООС» 14-я отдельная механизированная бригада решила заняться сбором «налога за защиту» у владельцев малого бизнеса.

— В Крымское четверо боевиков этой бригады нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу продуктового магазина, который отказался платить, так называемый «налог за защиту», — добавило офицер.

Комиссия в 14-й бригаде пытается выяснить все обстоятельства этого инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU