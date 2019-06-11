На КПВВ Станица Луганская от жары и задержек в очереди умер пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-11T19:37:28+03:00

10 июня по Минским соглашениям в Станице Луганской должны были сделать развод сил УНМ ЛНР и ВСУ. Фото: politeka.net

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Украинские силовики снова начали создавать искусственные очереди на контрольно-пропускных пунктах. Так, на днях в Станице Луганской от жары умер пожилой житель Республики, который отправлялся на Украину за пенсией. Об этом заявил сегодня офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Несмотря на установившуюся жаркую погоду, украинские силовики целенаправленно затягивают время досмотра, искусственно создавая очереди, при этом с гражданами мужского пола проводят продолжительные беседы представители СБУ, — рассказывает офицер. — Такие действия привели к очередному смертельному случаю на КПВВ «Станица Луганская». Так, сегодня, после прохождения досмотра украинских силовиков скончался мужчина, Вакулин Семен Васильевич 1938 года рождения, следовавший на украинскую сторону для получения пенсии.

Подобный случай произошел и на другом КПВВ - «Горловка». На нем 10 июня по вине киевских силовиков скончался мужчина 1951 года рождения.

По словам Филипоненко, украинская власть таким образом продолжает геноцид жителей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU