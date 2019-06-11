В ЛНР открыли дополнительные подразделения для приема документов на получение паспорта РФ

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-11T18:27:32+03:00

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В четырёх городах Республики открылись дополнительные подразделения приема документов для получения паспорта Российской Федерации. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

— в городе Луганске – Центр административных услуг (не улице Коцюбинского, 14. График работы: понедельник-четверг: 8.00 - 17.00, пятница: 8.00 - 15.45, суббота: 8.00 - 13.00, воскресенье: выходной);

— в городе Антраците – Отдел «Центр предоставления административных услуг» здание Администрации г. Антрацита и Антрацитовского района (на улице Ленина 1, График работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, суббота-воскресенье – выходной);

— в городе Свердловске – Дворец культуры имени Свердлова (на улице Энгельса, 45. График работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13. 00, суббота-воскресенье – выходной);

— в городе Ровеньки – здание Администрации города Ровеньки (на улице Ленина, 41, кабинет № 12. График работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45, суббота-воскресенье – выходной), — говорится в сообщении.

Теперь на территории Республики работает 21 пункт, где можно подать документы для получения паспорта Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU