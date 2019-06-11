Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за госизмену

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-11T17:56:29+03:00

За сотрудничество с иностранными спецслужбами максимальный срок лишения свободы 20 лет. Фото: tvzvezda.ru

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Верховный суд ЛНР вынес приговор жителю Алчевска, который занимался поставкой оружия в подразделения ВСУ. За это мужчина проведет ближайшие 12 лет за тюремной решеткой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного министерством госбезопасности, установлено, что обвиняемый совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Перед тем как начать работать на ВСУ обвиняемый Эдуард Алоян занимался пассажирскими перевозками через линию соприкосновения. Пока на КПВВ «Горловка – Майорск» на севере ДНР с ним не связались боевики Украины. Мужчина согласился с ними сотрудничать и ему был присвоен псевдоним «Ширим».

Кроме перевозок оружия Алоян также фотографировал и снимал на видео объекты Республики, которые были нужны противнику.

ИСТОЧНИК KP.RU