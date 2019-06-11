Луганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки»
Юные луганчане, отдыхающие в пришкольном лагере «Изумрудный город» на базе Луганского учебно-воспитательного объединения «Восток», побывали с экскурсией в мотоклубе «Ночные волки. Донбасс». Об этом сообщили в учреждении образования.
- Мальчишки и девчонки увидели более тридцати раритетных машин и мотоциклов, – рассказали там.
После экскурсии школьники поднялись в Музей боевой славы, в котором собраны экспонаты Великой Отечественной войны и боевых действий на территории Донбасса.
- Детям также показали боевые орудия и настоящую боевую технику, уже не пригодную к службе, – подчеркнули в учебно-воспитательном объединении «Восток».
ИСТОЧНИК KP.RU