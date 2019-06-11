2019-06-11T17:15:05+03:00
Общество

Луганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки»

Они увидели более тридцати раритетных машин и мотоциклов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Луганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки». Фото: администрация ЛуганскаЛуганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки». Фото: администрация Луганска
Изменить размер текста:

Юные луганчане, отдыхающие в пришкольном лагере «Изумрудный город» на базе Луганского учебно-воспитательного объединения «Восток», побывали с экскурсией в мотоклубе «Ночные волки. Донбасс». Об этом сообщили в учреждении образования.

- Мальчишки и девчонки увидели более тридцати раритетных машин и мотоциклов, – рассказали там.

После экскурсии школьники поднялись в Музей боевой славы, в котором собраны экспонаты Великой Отечественной войны и боевых действий на территории Донбасса.

- Детям также показали боевые орудия и настоящую боевую технику, уже не пригодную к службе, – подчеркнули в учебно-воспитательном объединении «Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за госизмену
Театральная мистерия о Средневековье "Кармина Бурана" ждет дончан в июле
Боевики ВСУ в Донбассе третий день не могут найти дезертира
В Луганске спасатели сняли с крыши подстанции мальчишку, забравшегося туда за футбольным мячом
Новоприбывшие в Донбасс боевики ВСУ пишут жалобы на своего командира
В Луганске организовали книжную выставку «О России с любовью»
В ЛНР запретили въезжать в леса на автомобилях
В Снежном парень пришел на знакомство с мамой своей девушки с гранатой в руке
Питерский театровед Сергей Ильченко: У вас в Донецке выработалась своя особая донецкая техника
В ДНР пройдет конкурс художников с призовым фондом больше 600 тысяч рублей
Отдых в Седово 2019: как добраться на курорт
США планируют выделить на войну в Донбассе 250 миллионов долларов
Почта Донбасса выпустила марку с легендой ФК «Шахтер» Виталием Старухиным
В Луганске два человека умерли из-за грибного отравления
Обстрелы ДНР: Боевики ВСУ обстреляли поселки Донецка, Горловки и Мариуполя
В Донецке состоялась премьера военной драмы «Донбасс. Окраина»
Девушка-подросток выехала из Енакиево в Кировское и не вернулась обратно
Гимнастки из ДНР завоевали 9 медалей на турнире в Казани
Обстрелы городов ДНР с 6 по 9 июня: Генпрокуратура открыла пять уголовных дел
Обстрелы ЛНР: ВСУ открыли огонь по Лозовому из минометов и пулеметов
В Стаханове открыли новое отделение почты ЛНР
ВСУ нанесли артудар по району Донецкого аэропорта
Почему июньская жара опасней августовской - донецкий психолог
В Донецке по выходным седьмая маршрутка будет ходить на час дольше
На прошлой неделе ВСУ отстреляли по Донбассу девятнадцать тонн боеприпасов
С 2017 года зарплаты на "ЛугаМаше" выросли больше, чем в два раза
За минувшую неделю в водоемах Республики утонули пять человек