2019-06-11T16:58:31+03:00
Звезды

Театральная мистерия о Средневековье "Кармина Бурана" ждет дончан в июле

"Донбасс Опера" готовит грандиозную премьеру
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На всех репетициях присутствует генеральный директор театра Евгений Денисенко. Фото: пресс-служба Донбасс-ОперыНа всех репетициях присутствует генеральный директор театра Евгений Денисенко. Фото: пресс-служба Донбасс-Оперы
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Донбасс Опера, закрывая 87-й театральный сезон, 6 и 7 июля 2019 года представляет грандиознейшую премьеру – театральную мистерию «Кармина Бурана» К. Орфа в постановке Александра Лебедева (ОмскНовосибирск) и приглашает на экскурсию в Средневековье.

Эксклюзивно для Донбасс Оперы был создан полноценный спектакль – театральная мистерия в двух действиях, с четкой сюжетной линией, повествующей о жизни людей эпохи Средневековья, об их представлениях о праведности и грехе, о самой жизни и смерти, а также о роли могущественной Фортуны.

Персонажи мистерии спешат жить и наслаждаться жизнью, поскольку неизвестно, когда Фортуна прервет эти жизненные удовольствия. Нужно все успеть. А режиссеру нужно все это показать, поэтому одновременно на сцене занято настолько много людей, и у каждого своя роль, свои мизансцены, стремительно переходящие одна в другую, что работают одновременно два помощника режиссера вместо одного, как это происходит в других спектаклях театра.

Солисты и хор в свою очередь буквально заряжены энергией режиссера Александра Лебедева и художественного руководителя народного артиста Украины Вадима Писарева, который создает хореографию этого спектакля. Они делают то, что ранее никогда не делали. С их подачей Средневековье становится нереально близким и понятным. Радость, счастье, страх, любовь… и «О, Фортуна!». Так это же и есть жизнь!.. и наша тоже!

Кроме того, «Кармина Бурана» будет исполнена без папок с нотами, как это делается на многих мировых оперных площадках, а наизусть. Конечно, этому предшествовали месяцы кропотливой работы. Но оно того стоило.

Вадим Писарев скромно отмечает, что балет в этой постановке лишь помогает хору. Однако совсем скоро зритель убедится, что балет является неотъемлемой частью мира «Кармины Бураны» и несет совершенно особенную смысловую нагрузку. А помогают здесь все и всем, создавая удивительный мир средневековой мистерии.

Оркестр, засучив рукава и внимая каждому жесту главного дирижера Юрия Парамоненко, оттачивает каждый штрих и нюанс, вносит в свое исполнение театральность, заложенную самим композитором. Музыка Орфа достаточно специфическая, его произведениям характерна смена ритма, тональности. И именно так он видел «Кармину».

Генеральный директор театра народный артист Донецкой Народной Республики Евгений Денисенко не пропускает ни одной репетиции. Он, будучи опытным режиссером, все контролирует лично, поскольку ставки слишком высоки – уровень и успех «Кармины Бураны» должен быть не ниже предыдущих премьер театра. И после каждой репетиции он покидает сцену удовлетворенный работой приглашенного режиссера и гордый результатом работы коллектива театра.

Постановка мистерии «Кармина Бурана» уже стала знаковой в жизни театра – сломаны все стереотипы статичного хорового исполнения этого произведения. Талантливый режиссер создал уникальную концепцию, грамотно расставив акценты и задействовав мощнейшие ресурсы театра – солистов-вокалистов, солистов и артистов балета, хор, оркестр, миманс.

До премьеры еще месяц, но уже понятно, что пропустить это событие никак нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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