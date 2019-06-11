Боевики ВСУ в Донбассе третий день не могут найти дезертира

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-11T16:39:08+03:00

Командир Гнатов продолжает молчать, что у него в батальоне есть дезертир

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Уже третий день командир Гнатов и личный состав 36-го батальона занимаются поисками сбежавшего боевика ВСУ. При этом командир не спешит докладывать вышестоящему командованию о факте бегства с передовой. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— 9 июня самовольно оставил расположение части наводчик танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты военнослужащий Марценюк Я.Б. Командир бригады Гнатов силами личного состава подразделений организовал поиски военнослужащего, однако на настоящее время дезертир не найден, — говорится в сообщении.

Ужасные условия проживания на передовой и действия командования приводят к тому, что военнослужащие бегут из бригад. Так в личном составе 36-й бригады не хватает 130 человек, а общая укомплектованность батальона не больше семидесяти процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU