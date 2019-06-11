В Луганске спасатели сняли с крыши подстанции мальчишку, забравшегося туда за футбольным мячом

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-11T16:41:40+03:00

По словам очевидцев, ребята во дворе играли в футбол, и мяч залетел на крышу трансформатора

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Спасатели Луганска помогли 10-летнему мальчику спуститься с крыши трансформаторной подстанции, куда он забрался, чтобы достать футбольный мяч. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

В ведомстве рассказали, что утром 10 июня на линию 101 поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома в квартале Норинского на крыше трансформаторной подстанции находится мальчик.

- По словам очевидцев, ребята во дворе играли в футбол. В результате удара мяч оказался на крыше подстанции. Один из мальчишек забрался по дереву за мячом, а обратно слезть побоялся, - сообщили сотрудники МЧС.

К месту вызова был направлен дежурный караул части специальной пожарной техники во главе с начальником Сергеем Братченко.

- По прибытии было установлено, что ребенок на уровне третьего этажа. С помощью трехколенной лестницы мы поднялись на крышу и помогли парню спуститься вниз, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU