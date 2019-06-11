Новоприбывшие в Донбасс боевики ВСУ пишут жалобы на своего командира
С первых дней своей службы новоприбывшие морские пехотинцы из 36-й бригады остаются недовольными условиями проживания на передовой. Все свои жалобы они отправляют в военную прокуратуру. В заявлении боевиков написано, что они недовольны командованием бригады. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.
— Восемь морских пехотинцев написали жалобу в военную прокуратуру на командование бригады, по фактам денежных поборов на, якобы, улучшение бытовых условий. Также отмечаются жалобы на низкое качество питания, недостаток чистой питьевой воды и антисанитарные условия проживания, — говорится в заявлении.
Также в заявлении представитель добавил, что некоторые военнослужащие не стали мириться с обстановкой на передовой. Так, уже 14 человек написали рапорта на увольнение. Тем самым еще больше снизив укомплектованность 36-й бригады.
ИСТОЧНИК KP.RU
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