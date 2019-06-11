2019-06-11T16:09:23+03:00
Политика

Новоприбывшие в Донбасс боевики ВСУ пишут жалобы на своего командира

Они жалуются на денежные поборы, плохое питание и антисанитарию
Екатерина Сорока
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36-я бригада сменила 79-ю на Мариупольском направлении. Фото: antikor.com.ua36-я бригада сменила 79-ю на Мариупольском направлении. Фото: antikor.com.ua
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С первых дней своей службы новоприбывшие морские пехотинцы из 36-й бригады остаются недовольными условиями проживания на передовой. Все свои жалобы они отправляют в военную прокуратуру. В заявлении боевиков написано, что они недовольны командованием бригады. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Восемь морских пехотинцев написали жалобу в военную прокуратуру на командование бригады, по фактам денежных поборов на, якобы, улучшение бытовых условий. Также отмечаются жалобы на низкое качество питания, недостаток чистой питьевой воды и антисанитарные условия проживания, — говорится в заявлении.

Также в заявлении представитель добавил, что некоторые военнослужащие не стали мириться с обстановкой на передовой. Так, уже 14 человек написали рапорта на увольнение. Тем самым еще больше снизив укомплектованность 36-й бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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