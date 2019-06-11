В Луганске организовали книжную выставку «О России с любовью»
На время празднования «Дня России» в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) будет открыта тематическая книжная выставка «О России с любовью». Об этом сообщили в пресс-службе министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.
— Ежегодно 12 июня в Российской Федерации отмечается праздник – День России. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В рамках празднования Дня России отдел гуманитарной литературы библиотеки подготовил книжную экспозицию «О России с любовью», — говорится в сообщении.
В этот день в библиотеке будут выставляться издания, которые посвящены прошлому и настоящему Российской Федерации, обычаям ее народа и возникновению государственной символики.
— Приглашаем всех желающих, в том числе жителей временно подконтрольных Украине районов Луганщины, посетить нашу экспозицию в Русском центре «Горьковки!», — добавили в пресс-службе.
Вход на выставку свободный, так что посетить ее может каждый желающий во время работы библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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