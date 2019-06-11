В ЛНР запретили въезжать в леса на автомобилях

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-11T14:15:01+03:00

Бутылки и осколки стекла от солнечного луча могут сработать в качестве зажигательной линзы. Фото: ulan-ude.sm-news.ru

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В хвойных массивах Республики до сих пор действует наивысший уровень пожарной опасности. Из-за чего министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР выпустила указ, запрещающий въезд автомобилей в леса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

— С целью предотвращения возникновения пожаров в лесных массивах Луганской Народной Республики, в связи с установлением устойчивой сухой погоды и пятого класса пожарной опасности, приказом министерства природных ресурсов и экологической безопасности от 10 июня ограничено пребывание граждан в лесах (хвойные насаждения) и въезд в них транспортных средств с 10 июня сроком на 21 календарный день, — говорится в сообщении.

Ограничение касается только определенных участков, где есть большое количество хвойных деревьев. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Также в пресс-службе МЧС ЛНР призывают жителей во время пятого класса пожароопасной не разводить костры в лесах или степной зоне, а также обязательно выкидывать бутылки и осколки стекол. Потому как они могут стать источником возгорания сухих веток.

ИСТОЧНИК KP.RU