2019-06-11T13:19:19+03:00
Общество

В Снежном парень пришел на знакомство с мамой своей девушки с гранатой в руке

Женщина сообщила об этом в полицию и теперь молодому человеку грозит тюремное заключение
Екатерина Сорока
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Изъятые боеприпасы направлены в Экспертно-криминалистический центр МВД ДНР. Фото: ru.sputnik.mdИзъятые боеприпасы направлены в Экспертно-криминалистический центр МВД ДНР. Фото: ru.sputnik.md
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В дежурную часть Снежнянского городского отделения полиции поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что молодой человек ее дочери пришел к ней домой с гранатой. Участковые приехали и задержали мужчину. Теперь ему грозит штраф и тюремное заключение. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Участковые инспекторы установили, что когда в гости к дочери заявительницы пришел ее парень, женщина заметила, что в руках у мужчины находится предмет, по внешнему виду напоминающий гранату. Испугавшись за жизнь и здоровье своего чада, горожанка незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям, — говорится в сообщении пресс-службы.

Инспекторы не остановились на одном лишь аресте молодого человека. Они также проверили его личность. Оказалось, что 29-летний снежнянец был ранее судим. А после обыска его квартиры стражи порядка нашли еще боевой снаряд калибром 30 миллиметров.

Напомним, что в уголовном кодексе ДНР четко прописано, что хранение, приобретение, передача или ношение оружия и взрывчатых устройств является незаконным.

Теперь правонарушителю из Снежного грозит тюремное заключение на срок до четырех лет и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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