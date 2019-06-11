В Снежном парень пришел на знакомство с мамой своей девушки с гранатой в руке

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-11T13:19:19+03:00

Женщина сообщила об этом в полицию и теперь молодому человеку грозит тюремное заключение

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В дежурную часть Снежнянского городского отделения полиции поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что молодой человек ее дочери пришел к ней домой с гранатой. Участковые приехали и задержали мужчину. Теперь ему грозит штраф и тюремное заключение. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Участковые инспекторы установили, что когда в гости к дочери заявительницы пришел ее парень, женщина заметила, что в руках у мужчины находится предмет, по внешнему виду напоминающий гранату. Испугавшись за жизнь и здоровье своего чада, горожанка незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям, — говорится в сообщении пресс-службы.

Инспекторы не остановились на одном лишь аресте молодого человека. Они также проверили его личность. Оказалось, что 29-летний снежнянец был ранее судим. А после обыска его квартиры стражи порядка нашли еще боевой снаряд калибром 30 миллиметров.

Напомним, что в уголовном кодексе ДНР четко прописано, что хранение, приобретение, передача или ношение оружия и взрывчатых устройств является незаконным.

Теперь правонарушителю из Снежного грозит тюремное заключение на срок до четырех лет и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU