В Снежном парень пришел на знакомство с мамой своей девушки с гранатой в руке
В дежурную часть Снежнянского городского отделения полиции поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что молодой человек ее дочери пришел к ней домой с гранатой. Участковые приехали и задержали мужчину. Теперь ему грозит штраф и тюремное заключение. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
— Участковые инспекторы установили, что когда в гости к дочери заявительницы пришел ее парень, женщина заметила, что в руках у мужчины находится предмет, по внешнему виду напоминающий гранату. Испугавшись за жизнь и здоровье своего чада, горожанка незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям, — говорится в сообщении пресс-службы.
Инспекторы не остановились на одном лишь аресте молодого человека. Они также проверили его личность. Оказалось, что 29-летний снежнянец был ранее судим. А после обыска его квартиры стражи порядка нашли еще боевой снаряд калибром 30 миллиметров.
Напомним, что в уголовном кодексе ДНР четко прописано, что хранение, приобретение, передача или ношение оружия и взрывчатых устройств является незаконным.
Теперь правонарушителю из Снежного грозит тюремное заключение на срок до четырех лет и штраф до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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