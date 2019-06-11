Питерский театровед Сергей Ильченко: У вас в Донецке выработалась своя особая донецкая техника

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-11T13:14:07+03:00

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В начале июня в Донецке побывал известный театровед, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, главный редактор газеты «Культурный Петербург», обозреватель радио «Петербург» Сергей Ильченко.

Сергей Николаевич успел не только познакомиться с городом, но и побывать на открытии выставки «Гоголь и Булгаков: мистическая связь» в музее МДТ имени М.М. Бровуна, увидеть топовые спектакли муздрамы – рок-оперу «Юнона и Авось», музыкально-криминальную комедию «Игроки» и юмороМистический комикс «Граф Калиостро» режиссера Василия Маслия, пообщаться в свободном формате с артистами театра.

Свой первый визит в Донецк, в частности, в Донецкий музыкально-драматический театр Сергей Николаевич связывает с личным и профессиональным интересом, вызванным событиями последних лет в Донбассе и теми творческими успехами, которые продемонстрировал коллектив во время гастролей в России. Главным же стимулом стало знакомство в 2017 году с генеральным директором-художественным руководителем МДТ имени Бровуна Натальей Волковой.

- Только «Юнону» я смотрел более 10 раз в «Ленкоме», делал передачу об этом материале и знаю, неверное, все постановки. Но я также посмотрел «Игроков», «Калиостро» и хочу сказать – вы открыли для меня новые смыслы в каждой из этих вещей. Все три вещи гениальны. У вас выработалась какая-то своя – актерская «музыкально-драматическая, донецкая» техника, - отметил во время общения с артистами МДТ имени М.М. Бровуна Сергей Ильченко. - Вы все время в движении, с легкостью переходите из одного состояния в другое. Вам удается это непростое переключение регистра не только между разными жанрами, вы каждый раз удивляете, находя что-то совершенно неожиданное. Я увидел, как зритель может реагировать на спектакли. Вы словно втягиваете зрителя в свое пространство. Перед каждым спектаклем я уже знал, что вы меня удивите. Кажется, что вам любые задачи по плечу.

Театровед сообщил, что уже запланировал передачу на радио «Петербург», где хотел бы рассказать о донецком «Графе Калиостро», а также публикацию материалов о «Юноне и Авось», «Игроках». В октябре Сергей Ильченко хочет вновь посетить Донецкую муздраму. Так что о драмтеатре Донецка услышат далеко за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU