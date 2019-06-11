Отдых в Седово 2019: как добраться на курорт

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-11T12:40:18+03:00

Изменилось расписание маршруток, которые отвозят пассажиров на отдых в Седово 2019

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Не смотря на то, что добраться на отдых в Седово 2019 не просто, желающих окунуться в Азовское море не уменьшается.

С 1 июня изменился режим работы автостанции ОСП АС «Седово» – с 5.00 до 18.00. Об этом сообщают в Минтрансе ДНР.

В Седово билеты отдыхающие могут приобрести по адресам: ул. Комсомольская, 15 и ул. Калинина, 29.

Расширяется и география городов, откуда отдыхающие могут добраться к единственному в Республике морскому курорту. С 1 июня автобусы, следующие в направлении Седово, отправляются из Донецка, Макеевки, Снежного, с 7, 8 июня – из Ясиноватой и Харцызска.

И еще хорошая новость: на АВ «Южный» увеличено количество билетных касс, работающих в утренние часы (с 5:30).

Полное расписание можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU