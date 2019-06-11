2019-06-11T12:40:36+03:00
Звезды

В ДНР пройдет конкурс художников с призовым фондом больше 600 тысяч рублей

Для участия в конкурсе нужно нарисовать заповедные места Донбасса
Екатерина Сорока
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Награждение победителей конкурса состоится 20 июля в Донецком художественном колледже. mincult.govdnr.ruНаграждение победителей конкурса состоится 20 июля в Донецком художественном колледже. mincult.govdnr.ru
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С 15 по 10 июля в ДНР пройдет конкурс «Заповедные места Донбасса» с призовым фондом 610 тысяч рублей. Художники, которые хотят посоревноваться за денежный приз, должны будут представить две авторские картины с пейзажами Донбасса. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая производственной практикой Донецкого художественного колледжа Светлана Петрикина.

— С 15 по 19 июля 2019 года состоится пленэр – творческая смена молодых художников «Заповедные места Донбасса», который пройдет в поселке Зуевка города Харцызск. Мероприятие проводится министерством культуры ДНР и Донецким художественным колледжем, — рассказала Светлана Петрикина.

Для участия в конкурсе нужно пройти обязательную регистрацию (до 1 июля), поучаствовать в пленэре и представить результат своих трудов на судейство жюри.

Участвовать в конкурсе могут художники из Республики и территории подконтрольной Украине. Для вторых есть свои требования.

В отличие от республиканских конкурсантов, они могут представить только одну картину. Для местных же художников обязательным требованием для участия является: две законченные работы в жанре пейзаж.

Все картины будут разделены по двум номинациям («Творческая индивидуальность» и «Мастерство исполнения») и возрастным категориям участников (с 15 до 25 лет и с 26 до 35 лет). В итоге выберут шесть призеров, которые получат памятные дипломы и денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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